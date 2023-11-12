Хто перемагає в кібервійні?
За останній час кількість російських кібератак збільшилася максимально
Росія атакує Україну не тільки на фронті. "Російська навала" - це не лише про "м’ясні штурми" підлеглих Шойгу. Це і про рекордну кількість кібератак на нашу державу від початку повномасштабного вторгнення. Під прицілом енергетика, критична інфраструктура, державні системи. Причому, росіяни готуються до опалювального сезону не тільки накопичуючи ракети.
Чи є більшість цих атак успішними? Ні. Зараз кіберфахівці СБУ виграють війну в російських хакерів. І це при тому, що спецслужби РФ зняли своїх хакерів з більшості напрямків і зосередили на роботі проти України. Тому, коли ви читаєте визначення про Україну як про світовий кіберщит – це не перебільшення.
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Тільки за 10 місяців цього року СБУ нейтралізувала вже майже 4 тис. кібератак з боку РФ. Важлива річ: кібератаки йдуть щодня, але прості громадяни цього не помічають. Це, як на мене, найголовніший показник ефективності роботи наших спеціалістів.
Ще одна зброя росіян – боти й ботоферми. Думаю з ними стикався кожен з нас. Від початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ заблокувала вже 76 ботоферм загальною потужністю понад 3 млн акаунтів! Причому росіяни очевидно збираються нарощувати свої потужності. За словами керівника кібердепартаменту СБУ Іллі Вітюка, в низці освітніх закладів РФ вже викладають предмет "кібератаки на цивільну інфраструктуру" і хочуть наростити масштаби атак і кількість людей, які можуть це професійно робити.
За таких умов важливо, що СБУ готується до цього виклику.
Від російських хакерів світ страждає давно. Список жертв чималий — від італійського прем’єра до банківської системи деяких країн ЄС. І те, що українці цих кібератак на собі не відчувають попри всі зусилля росіян, значне наше досягнення в цій кібервійні.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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