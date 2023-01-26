The New York Times:

Американські журналісти The New York Times найперше акцентували на сьогоднішній черговій масовій ракетній атаці, якої зазнала Україна внаслідок російської агресії. Росія запустила кілька ракетних залпів по Україні в четвер, загинули люди.

"Через день після того, як Німеччина та Сполучені Штати пообіцяли надіслати десятки бойових танків в Україну, що стало значним кроком у військовій підтримці Заходу, близько 10 години ранку за місцевим часом столицю, Київ, прогриміли сильні удари. Росія випустила 55 ракет по цілях на території країни, 47 збила, повідомило командування ВПС України", – йдеться в новині.

Також у The New York Times написали про те, що щойно Україна офіційно отримала дозвіл на нові західні танки, як одразу звертається з запитом про наступну зброю зі свого списку бажань – винищувачів.

Упродовж усієї війни західні союзники намагалися знайти баланс між наданням Україні зброї для самооборони та відмовою від більш прямої конфронтації з Росією. На відміну від танків, які рухаються повільно та мають обмежений діапазон вогневої потужності, реактивні літаки можуть дуже швидко охопити велику площу. Багато американських і європейських офіційних осіб стурбовані тим, що реактивні літаки можуть залітати в російський повітряний простір або використовуватися для ударів по цілях на російській території, що, можливо, дасть Москві привід для подальшої ескалації війни.

Тим не менш, українські офіційні особи бачать, як їхні союзники постійно надають все більш досконалу зброю, про яку вони колись казали, що це неможливо. Українські офіційні особи продовжують наполягати на тому, що їм потрібні західні винищувачі, а обіцяні цього тижня танки не прибудуть на поле бою протягом кількох місяців.

Крім цього в The New York Times написали аналітичну статтю про те, як Байден "неохоче погодився" відправити танки в Україну. Це рішення розблокувало потік важкої зброї з Європи до України, але не наблизило Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО до прямого конфлікту з Росією.

"Його рішення, хоч і неохоче, тепер прокладає шлях до доставки в Україну танків Leopard 2 німецького виробництва за два-три місяці, наданих кількома європейськими країнами. Хоча незрозуміло, чи матиме це вирішальне значення у весняному наступі ЗСУ. В інтерв’ю європейські та американські офіційні особи визнали, що три місяці тому було неможливо уявити, щоб пан Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц та лідери інших європейських країн надали таку важку зброю. Але з часом, стверджували вони, поле бою змінилося, і вони вірили, що загроза того, що президент Володимир Путін потягнеться за тактичною ядерною зброєю, щоб випотрошити українські сили, зменшилася. Крім того, вони сказали, що хотіли продемонструвати Путіну, що його ставка на те, що європейська єдність зруйнується протягом зими, провалилася", – відзначають в The New York Times.

В іншій аналітичній статті від The New York Times, журналісти роздумують, чи вистачить західних танків, які йдуть в Україну, щоб виграти війну. Західні союзники пообіцяли надіслати щонайменше 105 танків, набагато менше, ніж Україна каже, що їй потрібно, і можуть пройти місяці, перш ніж вони вступлять у бій. Українські війська ще мають бути навчені користуватися потужною західною бойовою машиною, і перекинути їх у зону конфлікту – завдання далеко не з легких.

Wall Street Journal:

Журналісти видання написали статтю про те, що західні танки, які прямують до України, підвищують ставки на "наступний крок Росії". За кілька місяців до того, як сучасні західні танки досягнуть України, їхня очікувана доставка може змінити динаміку бою, змусивши Росію діяти швидше, ніж вона планувала або готові це зараз робити.

"США, Німеччина, Польща та інші союзники України в середу заявили, що надішлють десятки сучасних танків, значно розширивши британську обіцянку з 14 танків на початку місяця. Мобільна броньована зброя є більш досконалою та смертоносною, ніж будь-які танки, якими володіють російські війська, кажуть військові спеціалісти, і вона приєднається до значно більшої кількості сучасних бронетехніки та інших систем озброєнь, які нещодавно також пообіцяли західні прихильники України. Українські лідери місяцями просили 300 західних танків", – йдеться у статті.

Також у Wall Street Journal написали аналітичну статтю про те, як війна Росії проти України змінила світову торгівлю нафтою. Маршрути доставки російської нафти відзначають нову еру для енергетичних ринків.

Війна Росії проти України перекроїла глобальну нафтову карту, перенаправляючи флот танкерів розміром з хмарочос на тривалі рейси, які перевозять вантажі сирої нафти, які є важливими для світової економіки.

The Wall Street Journal проаналізував дані компанії Spire Global, що відстежує танкери, близько 3000 таких суден, щоб знайти ті, що виходили з російських портів у період до та після російського вторгнення 24 лютого. Інформація показує, як наслідки вторгнення перервали давні торговельні зв’язки та змусили Кремль поспішати в пошуках грошей, необхідних для фінансування своєї військової машини.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про те, хто такі "вагнкрівці" і чим вони важливі в цій війні. Адже сьогодні Сполучені Штати визнали пов’язану з Кремлем Wagner Group, мережу приватних охоронних підрядників, які взяли в руки зброю в Україні, "значною транснаціональною злочинною організацією", оголосило Міністерство фінансів США у четвер.

"Сьогоднішні розширені санкції проти "Вагнер", а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що забезпечують російський військовий комплекс, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину", – заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

Також американські журналісти написали статтю-репортаж про те, як у будинку Калашникова росіяни намагаються перетворити торговий центр на фабрику безпілотників. Поки Росія прагне мобілізувати свою промисловість і громадян для ведення війни проти України, група розлючених власників малого бізнесу та жителів одного міста показала, що жертви, на які вони готові піти, борючись за збереження торгового центру, мають межі і вони проти його перетворення на завод з виробництва дронів.

Оскільки російська економіка перебуває під тиском санкцій Заходу, а її військові зусилля загальмувалися після серйозних невдач минулого року, Міністерство оборони вимагало, щоб виробники зброї працювали 24 години на добу, сім днів на тиждень, щоб збільшити військове виробництво.

Крім цього, The Washington Post зацікавила новина про те, що історичний центр південноукраїнського портового міста Одеса був названий об’єктом Всесвітньої спадщини та класифікований як "під загрозою" після прискореного процесу включення культурним агентством ООН, який може відкрити шлях для додаткової фінансової та технічної допомоги місту.

Одеса, яку також часто називають "перлиною Чорного моря" України, неодноразово зазнавала російських ударів з початку війни минулого лютого.

The Guardian:

Журналісти The Guardian написали статтю про те, що українській спецслужбі "потрібна чистка" після арешту підозрюваного в шпигунстві. Колишній силовик Віктор Ягун каже, що українська СБУ тривалий час була надто близькою до ФСБ Росії.

Арешт високопоставленого агента української розвідки, звинуваченого у шпигунстві на користь Росії, підкреслив нагальну потребу в очищенні ключової служби безпеки країни, заявив колишній заступник голови агентства.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в четвер, що затримала підполковника зі свого складу за підозрою в "державній зраді" і опублікувала фото пачок готівки, знайдених у нього вдома.

Також The Guardian написали про те, що Канада підтвердила, що надішле чотири танки Leopard в Україну.

Міністр оборони Аніта Ананд підтвердила в четвер, що Канада найближчим часом передасть Україні чотири танки Leopard 2 A4 і відправить канадських військових до Європи для допомоги в навчанні українських військових.

CNN:

Президент Джо Байден розглядає можливість здійснити поїздку до Європи приблизно до річниці вторгнення Росії в Україну наступного місяця, повідомили CNN двоє високопоставлених чиновників адміністрації.

Поїздка ще не підтверджена, і деталі ще не уточнюються. Але один із офіційних осіб сказав, що одна зупинка, яка розглядається, — це Польща, ключовий союзник по НАТО, де зараз розміщені тисячі американських військових, яка також служить центром для поставок західної зброї в Україну. Військовослужбовці США також тренують там українських військових.

BBC:

Британські журналісти акцентували на тому, що президент України подякував західним лідерам за відправку танків для підтримки боротьби з Росією, але сказав, що їх потрібно доставити швидко.

У своєму нічному зверненні Володимир Зеленський також закликав Захід надіслати ракети великої дальності та винищувачі.

"Його коментарі прозвучали після того, як США та Німеччина оголосили про відправку в Україну танків Abrams і Leopard. Росія засудила цю заяву як "відверту провокацію" і заявила, що будь-які поставлені танки будуть знищені", - пишуть у BBC.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти в аналітичній статті роздумували над тим, чи почне допомагати Україні нейтральна Швейцарія.

Раніше комітет з національної безпеки парламенту рекомендував скасувати закон, який забороняє іншим країнам реекспортувати в Україну швейцарську бронетехніку, зброю та іншу військову техніку. Щоб він набув чинності, його має схвалити уряд, який досі не надавав допомогу Україні, пояснюючи це турботою про дотримання нейтралітету Швейцарії.

Також у Gazeta Wyborcza опублікували думку військових експертів про те, що Росія боїться західних танків. Рішення підтримати Україну танками, за якими, на думку Москви, підуть поставки винищувачів і ракет, непокоїть росіян. Але те, що Путін обіцяє співвітчизникам "неминучу" перемогу, свідчить про те, що йому є за що боротися.

Крім цього польські журналісти роздумували над питанням, хто почне першим весняний контрнаступ: українці чи росіяни? Обидві армії готують великі військові операції навесні, і аналітики кажуть, що найкращим варіантом для Києва є наступ на росіян із Запоріжжя в бік Азовського моря та Криму.

Україна та Росія гарячково готуються до весняних наступів, які обидві армії вважають вирішальними для майбутнього війни. Той, хто завдасть удару першим, матиме перевагу, вважають експерти.

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