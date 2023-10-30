І це можна зрозуміти. Хтось пропонував вручити всім повістки, хтось – кансельнути, хтось – довести справами свою позицію, хтось прийняти вибачення і підтримати. Але майже не було спроб розібратись, мати повнішу картину. Як кажуть хороші економісти: ви маєте цікавитись трохи глибше, чому це відбувається.

Декілька журналістів зробили матеріали про зв'язки з РФ, але зупинилися на тому, що дружина засновника клубу тусила в Дубаї з російською блогеркою, яка займалася пропагандою "СВО". Звичайно, це вже треш. Але це не дає відповіді на питання: звідки це все?

Журналістка Катерина Амеліна зробила більш розлогий матеріал на Лівому Березі. Але теж зупинилася на поверхні. Я витратив 40 хвилин на пошук відповідей у відкритих джерелах. Частина знайшлась. Також додалися нові питання. Можливо, команди розслідувачів зацікавляться і зможуть знайти більше.

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Основні моменти з того, що було на поверхні.

Легітимація Андрія Остапчука відбулася у листопаді 2021-го, коли він потрапив у рейтинг українського Форбс 30 до 30 спільно з такими достойними людьми, як Максим Скубенко та Марія Гаврилюк. Далі він титрується як Forbes 30 до 30.

А що було до? До 2021-го Андрій Остапчук, засновник YBC, має лише публікації або в сумнівних медіа, або з плашкою "піар-матеріал", що означає "рекламна стаття за гроші". Активність припадає на кінець 2019 року, коли виходять піар-матеріали в "Коммерсант-Англія", "Сегодня" та інших. Ідеться про відкриття філіалу клубу в Лондоні, фото з Чічваркіним (відгук якого стоїть у рейтингу Форбс Україна про Остапчука) та новим партнером YBC на прізвище Арчаков.

В одній з публікацій зазначається: "В прошлом — кадровый офицер, получил два юридических образования — в России и в Великобритании". В піар-статті у "Сегодня" Остапчук пише: "Нам повезло, что мы нашли людей с общими ценностями, как Сергей Арчаков, управляющий партнер клуба, который создавал Moscow Capital Club".

Дивимось про Арчакова. Живе в Лондоні. Є співзасновником "Комерсант-Англія" (де вийшов спільний матеріал про їхнє партнерство в YBC). Регулярно приїжджає з Остапчуком у Київ, а той їздить у Лондон на події YBC або в Пітер.

Клуб зростає, мережа розвивається. Судячи з facebook, "ексофіцер" був останній раз у Києві в грудні 2021-го.

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Хто це та з ким пов'язаний Арчаков? З відкритих джерел ви можете дізнатись, що він працював в інвесткомпанії Legacy Square Capital London та інших цікавих місцях. Власник компанії Паліхата.

Там багато історій. Він був офіційним спонсором передвиборчої кампанії Собчак, спонсором Федерації шахового спорту та привозив спікера Кремля Пєскова на шахові події. Разом з Арчаковим займався клубом Moscow Capital Club, про який згадує Остапчук в матеріалі "Сегодня".

Топспікерами цього клубу значаться Мединський (один з архітекторів геноциду в Україні), Марія Захарова (пресалкаше МЗС РФ, як каже Іван Яковина) та Орєшкін (міністр економічного розвитку РФ).

Арчаков має активні акаунти в соцмережах, і це все було (і поки є) в доступі. Він живе лакшері-життя в Лондоні, фотографує дорогі тачки та одяг, лається на капіталізм та поганий Захід, підтримує Путіна, жартує про укропів, засуджує українських нацистів, поширює пропаганду та дезінформацію, любить складати макети ракет "Тополь-М" та МіГ-31, організовує в Лондоні хід "безсмєртний полк", чітко стверджує, що Крим — російський. Також проводить форуми й розвиває з Остапчуком Yung Business Club.

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Усе це у відкритому доступі. На відстані двох кліків. Є підозра, що створення мережі з 1400 людей разом з "лондонським офіцером" має становити певний суспільний інтерес під час повномасштабної війни. Ця історія виходить за рамки "етичності" чи "справедливості" і є питанням нацбезпеки. І, можливо, санкційної історії (дезінформація та пропаганда).

Треба подякувати Олені Толкачовій і патронатній службі "Азова", що зробили цю історію публічною. Те, що сталося на події YBC, – це прояв культури. Виявляється, що культура їсть стратегію на сніданок, а потім прикриття на вечерю.

І ще одне питання. Як Остапчук потрапив до рейтингу Forbes? Борис Давиденко ще не працював там. А з розмови з людиною, яка була в журі, стало зрозуміло, що це викликало подив у багатьох.

Джерело

Про автора. Володимир Кадигроб, артменеджер, засновник кураторської групи Kadygrob&Taylor Art Projects.

Засновник кураторської групи Kadygrob&Taylor Art Projects.