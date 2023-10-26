Чому спонсори війни спокійно працюють в Україні?
Вже другий рік українська влада закликає іноземні компанії виходити з Росії. А що вона для цього робить сама?
Списки таких компаній можна знайти не тільки на сайтах неурядових установ, таких як Yale School of Management, KSE (проєкт Leave Russia) або Moral Rating Agency, але й на сайті українського Нацагентства з запобігання корупції (НАЗК). Тобто це точно не чиясь приватна ініціатива, а позиція української держави.
Водночас ця позиція залишається здебільшого декларативною. "Жодних юридичних обмежень цей інструмент, тобто внесення компанії до списку міжнародних спонсорів війни, не накладає", - пояснила Еспресо Агія Загребельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків НАЗК.
Є компанії, яких і такий "моральний осуд" дратує, і вони залишають російський ринок. Але таких компаній одиниці. Бізнес є бізнес, орієнтується на прибуток, і західні топменеджери часто готові принести в жертву свою репутацію (і життя українців) заради річних бонусів.
Так, ми не можемо примусити іноземців піти з Росії силою. Але ми можемо встановлювати правила гри на свої території. Країна запровадила санкції проти російських компаній, деякі з них навіть були націоналізовані. Чому ж держава не запроваджує жодних обмежень на роботу на нашій території іноземних компаній, які продовжують фінансувати російський бюджет? Чому ми на державному рівні визнаємо компанії міжнародними спонсорами війни, а вони продовжують спокійно працювати в Україні?
Я не прихильник рубити з плеча, примусово закривати або націоналізовувати такі компанії. Це йде всупереч із нашими міжнародними зобов'язаннями щодо ведення бізнесу та вдарило б по економіці.
Водночас я думаю, що можна було б знайти більш дієвий юридичний механізм тиску на такі компанії, ніж просто публічний осуд. Принаймні давайте розпочнемо цю дискусію.
Можливо, для початку варто розпочати маркування таких товарів у магазинах? Як у 2014 році магазини маркували російські товари.
PS
Що я вже сьогодні можу зробити як громадянин? Розпочати особистий бойкот таких компаній. Не відвідувати Ашан та Метро, не купувати косметику Yves Rocher, напої Pepsi, домашню хімію P&G та солодощі Mars.
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