"Протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин", - повідомляє Держмитслужба.

От така офіційна інформація була оприлюднена декілька днів тому.

Перевірку спільно провели Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.

Можна спробувати уявити, а скільки ж фактів такого мародерства ми не знаємо і можливо і не взнаємо.

Але, навіть те, що відомо на сьогодні, викликає не просто обурення, а жах.

Як можна таке "виробляти"?

Як можна назвати тих людей, хоча і людьми їх, за великим рахунком, важко назвати? Хіба що, мародери-потвори. Тільки такі можуть обкрадати військових, які й цих потвор захищають, що їх обкрадають.

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Але насправді скандали із розкраданням гуманітарної допомоги почалися фактично з самого початку широкомасштабного вторгнення, на жаль. І точно, на жаль, ми про всі ці факти розкрадання не взнаємо, бо їх не хочуть розголошувати.

І тут питання не тільки у тому, що ніхто не захоче з міжнародних партнерів України, приватних структур та конкретних іноземних громадян надавати таку допомогу, дізнаючись про такі скандали, тут питання і репутації країни, яка цим мародерством знищується, а ще важливіше, що необхідні речі, у першу чергу, військовим, адресати не отримують.

Всі напевно пам’ятають і про гуманітарку, яка зникла у Запорізькій області, про гуманітарку, яку ховали на складі у 1600 кв.м, на Львівщині, де "розгрузилися" понад 70 фур і таких прикладів багато.

І треба чесно визнати, що без участі представників влади на різному рівні такі "спецоперації" мародерів були б неможливими.

Хто в Україні на найвищому рівні відповідає за питання гуманітарної допомоги, той і перший повинен понести відповідальність за розкрадання у таких величезних масштабах.

Адже, щоб не знати про це, потрібно дуже "постаратися" весь час нічого "не бачити" і "не чути".

Якщо людина не справляється, значить повинен бути призначений інший відповідальний і все повинно відбуватись прозоро і публічно, якщо ще буде бажання у когось надавати Україні гуманітарну допомогу…

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

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