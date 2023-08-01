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Хто такий Тревор Рід: історія полону в Росії та поранення в Україні ветерана-морпіха зі США

Андріана Стахів
1 серпня, 2023 вiвторок
19:26
Світ колишній морський піхотинець США Тревор Рід

Звільнений з російського полону у квітні 2022 року ветеран морської піхоти США Тревор Рід понад рік по тому зазнає поранення у боях на фронті в Україні

Історія американського ветерана у медіа триває із 2019 року, проте у липні 2023 року вона набула нового повороту та розголосу.

Що відомо про поранення Тревора Ріда на війні в Україні

Як можна зрозуміти із джерел західних медіа, після свого звільнення та повернення із Росії до США через певний час Тревор Рід вирушив добровольцем на війну в Україну. І вже у липні 2023 року отримав поранення в одному із боїв на фронті. Першим про його поранення повідомило американське видання The Messenger, зазначаючи, що обставини його отримання достеменно невідомі. 

Одні американські чиновники говорили про те, що він міг наступити на міну, тим часом як інший інформував про поранення ніг осколками. Проте ступені важкості травм вони не знають. З лікарні у Києві пораненого Тревора Ріда переправили на лікування до Німеччини – за допомогою неурядової організації та без офіційного втручання уряду США.

Натомість The New York Times підкреслює реакцію адміністрації Байдена на рішення Ріда піти воювати добровольцем на боці України – йдеться про "роздратування" та незадоволення, оскільки Сполучені Штати неодноразово застерігали американських громадян від поїздок в Україну та участі у війні, хоча велика кількість із них все одно продовжують це робити.

"Я хочу дещо прояснити: Рід не займався жодною діяльністю від імені уряду США", – наголошує речник Державного департаменту США Ведант Патель.

Як згодом повідомляє CNN, до Німеччини Ріда евакуйовували німецька неурядова організація MediCare Hubs Kyiv та ізраїльська неурядова організація FRIDA Ukraine. І наразі його лікування триває успішно, посилається видання на своє джерело.

За інформацією CNN, вперше Рід приїхав в Україну 1 листопада, мотивувало його до цього власне ув'язнення в Росії та те, що він побачив на власні очі й відчув на собі ставлення росіян.

"Після того, як підрозділ Ріда успішно відтіснив російські війська і відвоював близько 2 км землі під Бахмутом, Ріда було поранено разом з іншими бійцями його підрозділу, повідомило джерело. На відміну від того, що джерела в уряді США повідомили іншому ЗМІ, Рід не наступив на міну. Він був поранений осколками, які потрапили в обидві ноги", – пише медіа.

І поки Тревор Рід одужує після отриманих поранень та сподівається скоро потрапити додому, держсекретар США Ентоні Блінкен розвіює побоювання можливості впливу дій Ріда на переговори щодо звільнення інших американців: "Я сподіваюся, що, попри всілякі інші виклики у наших відносинах з Росією, ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб повернути додому Евана і Пола" (йдеться про Евана Гершковича та Пола Вілана).

колишній морський піхотинець США Тревор Рід

Фото: gettyimages

Хто такий Тревор Рід та як потрапив до Росії

Рід – колишній морський піхотинець США. Техасець у восьмому поколінні, який народився у Форт-Ворті.  Виріс у Техачапі, штат Каліфорнія, де і закінчив середню школу. А після школи Тревор переїхав до Техасу і вступив до коледжу.

Згодом у 2011 році він приєднався до корпусу морської піхоти США. Рід був морським піхотинцем президентської охорони. За часів адміністрації Обами йому було доручено охороняти тодішнього віцепрезидента Джо Байдена в Кемп-Девіді. У 2016 році був звільнений і після служби вступив до Університету Північного Техасу. 

Цю інформацію можна знайти на сайті, створеному його родиною, коли було потрібно закликати до звільнення Ріда із Росії.

У 2019 році Рід поїхав до Москви в гості до своєї подруги Ліни Цибульник. Тут його затримала поліція після того, як Тревор вийшов з машини на жвавій вулиці в стані алкогольного сп'яніння. Російська поліція стверджує, пише USA today, що Рід схопив за руку офіцера, коли той прямував до відділку, через що поліцейський автомобіль звернув на іншу смугу руху. Батьки та адвокати Ріда заперечували це твердження.

"Наші адвокати доручили державним експертам проаналізувати відео і випустили великий довгий звіт, в якому говорилося, що машина ніколи не гальмувала і не зупинялася", – говорить батько Ріда в інтерв'ю виданню.

Спочатку його обіцяли відпустити наступного ранку після затримання, проте все обернулося зовсім інакше. Але поки він чекав, що дівчина приїде по нього, поліцейське начальство наступної зміни вирішило його затримати. Потім прибули агенти з потужної внутрішньої розвідувальної служби Росії, Федеральної служби безпеки або ФСБ, і допитали його.

"Головне, що вони хотіли знати, це про мою військову службу, – розповів ABC news Рід. – Вони взагалі не питали мене, жодного питання про те, чи скоїв я злочин, чи зробив щось погане. Вони взагалі не питали мене ні про що, пов'язане з цим. Їх цікавила насамперед моя військова служба".

Опісля Тревора Ріда засуджують до 9 років ув'язнення в трудовому таборі. Згодом він розповів, що коли його заарештували в Москві влітку 2019 року, був здоровим студентом, який вивчав міжнародну безпеку, вагою 175 фунтів (79 кг). Тоді як, коли його звільнили, його вага впала до 131 фунта (58 кг), він хворів, кашляв кров'ю і боявся, що захворів на туберкульоз.

Упродовж тривалого часу Ріда утримували в низці російських в'язниць, кидали в ізолятори розміром з шафу, поміщали в психіатричну лікарню і відправляли в табір примусової праці, який він описав як щось "із середньовіччя".

колишній морський піхотинець США Тревор Рід

Фото: gettyimages

Звільнення з російського полону

Коли в лютому 2022 року почалася війна в Україні, американський колишній морський піхотинець подумав, що це означає, що він, швидше за все, ніколи не повернеться додому. На той момент він вже майже три роки перебував у російській в'язниці. 

Але вже через кілька місяців Тревор Рід був удома в США. Його звільнили 27 квітня 2022 року в рамках обміну полоненими, узгодженого між адміністрацією Байдена і Кремлем. Ріда обміняли на Костянтина Ярошенка – пілота з Росії, засудженого 2011 року до 20 років ув'язнення за участь у контрабанді кокаїну в США.

Як розповів Рід в інтерв'ю американському виданню, в день обміну 20 агентів ФСБ завантажили його в літак, але нічого не сказали про пункт призначення. Та, коли літак попрямував на південь і він побачив, що летить над водою, зрозумів, що це, мабуть, Чорне море, і що він прямує до Туреччини.

"У мене було дуже сильне почуття провини за те, що я був на волі, а Пол Вілан все ще перебував у в'язниці. Коли я дізнався, що це був обмін, подумав, що вони, ймовірно, обміняли й Пола Вілана. І я очікував, що він повернеться додому зі мною. Але цього не сталося", – згадував Тревор Рід.

Він переконаний, що за будь-яких умов американський уряд повинен витягнути із полону інших ув'язнених, зокрема власне Пола Вілана.

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