Хто такий Владлєн Татарський? І чому це сигнал Пригожину

Ще і першого квітня. На День дурня.

Найцікавіше, що буквально за добу до цих прекрасних подій Владлєнчик радувався щодо утилізації "петухов". По суті кликав свою долю і наближав день Х.

Хто такий цей Владлєн Татарський? Це наш колишній громадянин Максим Фомін, який ще за часів Януковича був засуджений на 12 років за озброєне пограбування банку в Макіївці.

Але навесні 2014 року колонія строгого режиму в Горлівці потрапила під обстріл — і майбутня зірка російського сегмента в Телеграмі зрозуміла, що це її шанс. Далі Фоміну зробили пропозицію — повоювати проти України. І все буде в шоколаді.

Спочатку із Горлівської колонії наш гєрой без голови втік, користуючись хаосом.

"В 2014 году такое было возможно. Нас было 18 человек. Это я подробно описал в своей книге Бег", — розказував різко похорошелий русскій в одному своєму інтерв’ю.

Але далі було найцікавіше - нова окупаційна влада хутко повернула втікачів за ґрати. Бо сказала, хлопці, а юридичних моментів на ваше звільнення не було. І тут йому допоміг ще один знаменитий, уже мертвий, колаборант із Донецька Олександр Захарченко, який так само обожнював ресторани. І загинув дуже схоже, як і Владлен Татарський, від вибуху та черепно-мозкової травми. Цікаво, що вибухівка у випадку з Захарченком була закладена у ліхтарик, а з колишнім зеком із Макіївки — у статуетку.

Так, наш безпринципний грабіжник потрапив до батальйону "Восток". Але розвідником йому особливо бути не хотілось і дуже скоро колишній зек став пробувати себе у воєнній журналістиці. З присмаком соловйовщини та скабєєвщини.

Згодом у 2019 Владлєн Татарський переїхав до Москви, відростив бороду і перекваліфікувався в ледве не офіційні воєнні блогери російських окупантів. Найпростіше пояснення перетворення непримітної блохи в соковитого колорада — з молодим і безпринципним товаришем попрацювали спеціалісти з ГРУ, навчили красиво говорити на камеру і натискати rec. І так в улюбленому стилі Путіна він став символом кремлівської окупації. А ще таким собі демонстративним зразком, які українські громадяни на 100% влаштували б окупантів — і тоді б точно не було великої війни.

При чому офіційна російська влада так активно розкручувала із грабіжника банків і державного зрадника героя — що його запросили в якості російської еліти на виступ Путіна в Кремлі в грудні 2022 року.

Десь там в кулуарах Кремля Владлєн Татарський дуже коротко і влучно оцінив сенс щорічного звернення Путіна. "Всех убьем!". Для самого Владлена Татарського ці слова виявились пророчими.

Ну а тепер найцікавіше.

Як саме трапилась ліквідація одного з найогидніших персонажів. Який чисто формально, але усе ж вважавсь українським громадянином. І тому його численні заклики кидати бомби та ракети на лікарні та житлові квартали особливо дошкульні.

Зацитую лише одне інтерв’ю покійника: "Многие люди, испытывающие любовные чувства к х*хложителям, говорят почему мы наступаем, почему разрушаем инфраструктуру? Они, эти свиньи, уже злы и так. Не будут работать госпитали, больше х*хлов будет дохнуть на операционных столах, например".

Максим Фомін, він же Владлен Татарський настільки був упевнений, що вхопив Бога за бороду, що слухав Путіна, купався в увазі від шанувальниць. А ще — отримував подарунки від фанатів.

Кафе, в якому Владлен Татарський робив свій творчий вечір "Стріт-бар" належало Євгенію Прігожину. І зазвичай на вихідних тут збирався дискусійний клуб Кібер Z фронт. Якраз у ці вихідні на ці імперські посиденьки зібралися 70 осіб.

І туди заглянула одна дуже цікава феміна, яка попередньо має ім‘я Настя. З особливим подарунком для Владлена Татарського.

Як свідчать очевидці — дівчина назвала себе фанаткою творчості пропагандиста. Що є мисткинею і зробила для нього особисто скульптуру.

До речі, щоб ви не сумнівались — російські пропагандисти пишуть, що це була дівчина Марічка з Івано-Франківська. Давайте ще поглянемо на фотку. На галичанку явно не схожа.

Щоправда — по оперативці російської поліції — це уже цілком російське бабисько.

Але розчулений хлоп з задоволенням узяв халявну статуєточку, наче жадібна сорока. Цілком можливо, його як грабіжника банків — спокусила наявність золота на скульптурі.

А потім "три", "два, "один" і вогонь! Пролунав той самий вибух.

Ну а тепер помислимо, кому ж це вигідно?

Ось що каже спільнота InformNapalm:

"Ліквідація Z-пропагандиста Владлена Татарського вигідна не тільки українським спецслужбам, але й російським генералам, яких Владлен Татарський активно критикував. І дуже підозріло, що в автокатастрофах або при вибухах в російському тилу в останній час гинуть саме ті, хто критикував російських генералів і закликав їх карати".

З крайнього — наприкінці березня Владлен Татарський бідкався на аудиторію в півмільйона підписників у Телеграмі про те, що тисячі російських офіцерів пройшли горнило Донбасу із 2014 року. І де ж начебто систематизація цих досвідчених вояків тут і зараз?

Далі варто акцентувати на самому кафе. Заклад, де підсмажили Владлєна Татарського входить до бізнес-групи "Конкорд" Євгена Пригожина. Знаходиться на Василівському острові. Саме тут на крайніх виборах до Госдуми Пригожин зумів отримати пару своїх депутатів. Тому це вбивство ще і дуже показна режисура.

Окремі персонажі з високих кабінетів посилають Жеці Пригожину привіт у стилі, який він розуміє з 80-х років минулого століття, коли ще й сам сидів у тюрячці. Типу: "рот закрий дядя". І безумовно тестують це на мишах — тобто на таких нікчемних персонажах як Владлен Татарський. Яких не шкода утилізувати, бо це все одно зайди.

Так само не виключено, що це початок внутрішніх розбірок за путінську спадщину. І це саме те, що треба нам для того, аби виграти час.

І самий сік — це попередження для кожного, хто спокушається на російський паспорт і кремлівські гроші — ти ніколи не будеш своїм серед росіян. Навіть, якщо ти потвора рівня Гіві, Жиліна, Захарченка, Стремоусова та Журавка.

Зараз дуже цікаво перечитувати колег по пропаганді, що Владлєн Татарський "був не наш".

Він був обичною медіа-проституткою.

І насправді це чудова наука для кожного, хто колись спокуситься заробітками на Росії. Новая Родина тебя кинет, сынок. І не просто кине, а утилізує.

Не віриш — переглянь долю тих, кого Росія використала як презерватив і викинула на смітник.