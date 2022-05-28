"Хтось хоче будувати путінську диктаторську Україну. Щоб потім її здати", - Княжицький про повторну відмову прикордонників Порошенку

Відповідне відео з'явилося сьогодні, 28 травня 2022 року, на фейсбук-сторінці "Європейської солідарності".

"Ми стали свідками ганебного порушення закону, коли лідера опозиційної політичної сили "Європейська солідарність" абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для участі в Парламентській асамблеї НАТО, для міжнародних зустрічей, для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували на цих офіційних зустрічах", - заявив Княжицький.

"Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись, можливо, телефонним правом, просто його не випустили", - додав народний депутат.

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На думку політика, подібні дії співробітників Державної прикордонної служби є незаконними й нагадують те, чим характерна Росія Путіна.

Наслідки подібного можуть виявитися катастрофічними, наголосив Княжицький, адже потім таку Україну прихильники переслідування опозиції й вибіркового застосування юридичних норм захочуть "здати" ворогу.

"Ми є свідками того, що, коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо", - наголосив Микола Княжицький.

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