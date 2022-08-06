Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дуже хвилює ситуація, яка склалася навколо Донецька - йдуть важкі бої. Росіяни кажуть, що вони захопили Піски, але це брехня. Зараз точаться бої у населеному пункті. Ворог обстрілює з важкого озброєння місто, підключаючи гвинтокрили. Все рівняється з землею. Ворог не може пройти нашу піхоту, кожен наш піхотинець має дві-три протитанкових гранати й може вдарити по ворожому танку, - наголосив Лисенко.

Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко також додав, що українським захисникам, які тримають Піски, вже надійшла допомога.

"Ми повинні втримати цей напрямок. Це велике місто й принципове, його віддавати не можна. Противник буде намагатися вибити нас з Пісків важкою технікою, а потім йти піхотою. Наразі успіхів у них нема. За вісім років ми збудували гарні фортифікаційні споруди", - зауважив Лисенко.

З 24 лютого до 5 серпня окупанти втратили близько 41 650 військових, 4032 бронемашини, 1792 танки та 950 систем артилерії

Російські окупанти проводять наступальну операцію на Донеччині та зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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