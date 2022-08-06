Хвилює ситуація навколо Донецька, точаться бої у Пісках, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко розповів, що ворог намагається через Піски зайти до Авдіївки та захопити місто
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Дуже хвилює ситуація, яка склалася навколо Донецька - йдуть важкі бої. Росіяни кажуть, що вони захопили Піски, але це брехня. Зараз точаться бої у населеному пункті. Ворог обстрілює з важкого озброєння місто, підключаючи гвинтокрили. Все рівняється з землею. Ворог не може пройти нашу піхоту, кожен наш піхотинець має дві-три протитанкових гранати й може вдарити по ворожому танку, - наголосив Лисенко.
Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко також додав, що українським захисникам, які тримають Піски, вже надійшла допомога.
"Ми повинні втримати цей напрямок. Це велике місто й принципове, його віддавати не можна. Противник буде намагатися вибити нас з Пісків важкою технікою, а потім йти піхотою. Наразі успіхів у них нема. За вісім років ми збудували гарні фортифікаційні споруди", - зауважив Лисенко.
- З 24 лютого до 5 серпня окупанти втратили близько 41 650 військових, 4032 бронемашини, 1792 танки та 950 систем артилерії
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