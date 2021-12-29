Хворий на COVID-19 Шевченко розповів про свій стан

Про це Шевченко повідомив у Instagram.

За його словами, тест на коронавірус виявився позитивним, але хвороба минає безсимптомно.

"На жаль, маю повідомити, що мій тест на COVID-19 від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання проходить безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я. Тренерський процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу", – написав Шевченко у сторіс.

Командою керуватиме асистент головного тренера Мауро Тассотті. Наступний матч "Дженоа" зіграє 6 січня 2022 року проти "Сассуоло" у чемпіонаті Італії.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.