Хворий на COVID-19 Шевченко розповів про свій стан
Головний тренер італійської "Дженоа" Андрій Шевченко заявив, що переносить коронавірус безсимптомно
Про це Шевченко повідомив у Instagram.
За його словами, тест на коронавірус виявився позитивним, але хвороба минає безсимптомно.
"На жаль, маю повідомити, що мій тест на COVID-19 від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання проходить безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я. Тренерський процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу", – написав Шевченко у сторіс.
Командою керуватиме асистент головного тренера Мауро Тассотті. Наступний матч "Дженоа" зіграє 6 січня 2022 року проти "Сассуоло" у чемпіонаті Італії.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.
- Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що Андрій Шевченко здав позитивний тест на коронавірус.
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