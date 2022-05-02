Буданов: "хворий розум керівництва" РФ має дві ідеї на Південь України - Таврійська губернія та Небесне місто
Російське керівництво має два плани на Південь України, каже Кирило Буданов
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов у інтерв'ю НВ.
"Що вони хочуть створити? У хворому розумі російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають. Перша - це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час у Російській імперії. Це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. Це та ідея, яку вони зараз проштовхують", - сказав він.
Друга ідея, за словами Буданова, яка має місце, - так зване Небесне місто.
"Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція. Ще раз кажу: це - хворий розум. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз для себе сприймають і зараз намагаються відтворити", - зазначив Буданов.
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