Буданов: "хворий розум керівництва" РФ має дві ідеї на Південь України - Таврійська губернія та Небесне місто

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов у інтерв'ю НВ.

"Що вони хочуть створити? У хворому розумі російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають. Перша - це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час у Російській імперії. Це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. Це та ідея, яку вони зараз проштовхують", - сказав він.

Друга ідея, за словами Буданова, яка має місце, - так зване Небесне місто.

"Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція. Ще раз кажу: це - хворий розум. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз для себе сприймають і зараз намагаються відтворити", - зазначив Буданов.