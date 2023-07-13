Кіченок принесла Україні перший в історії титул переможниці Вімблдону

Про це повідомляє Еспресо.

У матчі за титул Кіченок і Павич зіграли з тандемом Йоран Фліген (Бельгія) / Сюй Іфань (Китай). Українсько-хорватський дует переміг з рахунком 6:4, 6:7(9), 6:3.

При цьому останнього переможного удару завдала українка.

До цього у півфіналі Кіченок і Павич перемогли британський тандем Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз.

Людмила Кіченок першою з українок виграла турнір Великого шлему у міксті та стала третьою українкою, яка загалом перемогла на таких змаганнях: у 2008 році сестри Олена та Катерина Бондаренко виграли парний Australian Open.

Проте українські юніорки частіше вигравали гранд-слем-турніри: Катерина Бондаренко вигравала Вімблдон у 2004 році, Еліна Світоліна - Відкритий чемпіонат Франції у 2010 році, Марта Костюк - Australian Open у 2017 році, Дарія Снігур - Вімблдон у 2019 році.