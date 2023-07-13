Кіченок принесла Україні перший в історії титул переможниці Вімблдону
У четвер, 13 липня, українська тенісистка Людмила Кіченок виграла змішаний турнір Вімблдону-2023 у парі з хорватом Мате Павичем
Про це повідомляє Еспресо.
У матчі за титул Кіченок і Павич зіграли з тандемом Йоран Фліген (Бельгія) / Сюй Іфань (Китай). Українсько-хорватський дует переміг з рахунком 6:4, 6:7(9), 6:3.
При цьому останнього переможного удару завдала українка.
До цього у півфіналі Кіченок і Павич перемогли британський тандем Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз.
Людмила Кіченок першою з українок виграла турнір Великого шлему у міксті та стала третьою українкою, яка загалом перемогла на таких змаганнях: у 2008 році сестри Олена та Катерина Бондаренко виграли парний Australian Open.
Проте українські юніорки частіше вигравали гранд-слем-турніри: Катерина Бондаренко вигравала Вімблдон у 2004 році, Еліна Світоліна - Відкритий чемпіонат Франції у 2010 році, Марта Костюк - Australian Open у 2017 році, Дарія Снігур - Вімблдон у 2019 році.
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