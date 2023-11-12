Києво-Печерська лавра теж переходить на новоюліанський календар

Про це повідомив виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій.

За його словами, Лавра почне використовувати новий календар із 15 листопада, від початку Різдвяного посту.

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - йдеться в повідомленні.