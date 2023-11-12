Києво-Печерська лавра теж переходить на новоюліанський календар
Києво-Печерська лавра "на чисельні прохання" парафіян з 15 листопада вирішила перейти на новоюліанський календар, який є основним для Православної церкви України (ПЦУ)
Про це повідомив виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій.
За його словами, Лавра почне використовувати новий календар із 15 листопада, від початку Різдвяного посту.
"На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 6 лютого УГКЦ оголосила про перехід на новий календар за рішенням Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні.
- Православна церква України 27 липня, офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар. Рішення священники ухвалили під час Помісного собору Православної церкви України, який відбувся в Софії Київській.
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