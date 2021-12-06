Київ посів 14-те місце в світі за рівнем забрудненості повітря

Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.



Станом на 12:30, Київ перебуває на 14-м місці. До першої трійки увійшли Ченду (Китай), Делі (Індія) та Краків (Польща). Індекс Києва становить 135 при нормі 50.







Рівень забрудненості повітря у столиці України характеризується як "шкідливий для вразливих груп населення". Жителів столиці закликають зачинити вікна, а людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори.

Нагадаємо, 16 серпня Київ був на 21 місці по рівню забрудненості повітря у світі.