Київ посів 14-те місце в світі за рівнем забрудненості повітря
У понеділок, 6 грудня, у Києві зафіксовано один із найвищих показників забрудненості повітря у світі
Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.
Станом на 12:30, Київ перебуває на 14-м місці. До першої трійки увійшли Ченду (Китай), Делі (Індія) та Краків (Польща). Індекс Києва становить 135 при нормі 50.
Рівень забрудненості повітря у столиці України характеризується як "шкідливий для вразливих груп населення". Жителів столиці закликають зачинити вікна, а людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори.
- Нагадаємо, 16 серпня Київ був на 21 місці по рівню забрудненості повітря у світі.
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