Київ - двадцять перше місто у світі за рівнем забрудненості повітря
16 серпня у Києві зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі
Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.
Станом на 13:00 індекс Києва становив 72 при нормі в 50. Рівень забруднення повітря характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення". Жителів столиці просять закрити вікна.
При такому рівні забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.
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