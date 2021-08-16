Київ - двадцять перше місто у світі за рівнем забрудненості повітря

Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Станом на 13:00 індекс Києва становив 72 при нормі в 50. Рівень забруднення повітря характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення". Жителів столиці просять закрити вікна.

При такому рівні забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.