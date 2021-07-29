Київ готується до видачі спецперепусток на транспорт у разі посилення карантину, - Ляшко

Про це повідомляє Громадське.



"Київ вивчив уроки, які були при попередніх двох спалахах, коли вводили карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційно спалах, Київ в не епідемічний період зараз, коли місто перебуває в «зеленій» зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху", - цитує видання слова Ляшка.

Нагадаємо, раніше у МОЗ спрогнозували посилення карантину восени.