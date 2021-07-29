Київ готується до видачі спецперепусток на транспорт у разі посилення карантину, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував підготовку до можливого локдауну та збір інформації для введення спецперепусток на транспорт
Про це повідомляє Громадське.
"Київ вивчив уроки, які були при попередніх двох спалахах, коли вводили карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційно спалах, Київ в не епідемічний період зараз, коли місто перебуває в «зеленій» зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху", - цитує видання слова Ляшка.
- Нагадаємо, раніше у МОЗ спрогнозували посилення карантину восени.
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