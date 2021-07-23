У МОЗ на осінь прогнозують нову хвилю коронавірусу і посилення карантину
У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) прогнозують нову хвилю коронавірусу і повернення до "червоної" зони карантину
Про це повідомляє ТСН.
У виданні нагадали, що в Україні вже зареєстрований новий штам COVID-19 "Дельта", який викликав великі та швидкі спалахи на території вже майже ста держав.
Як зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, український уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі, яка за офіційними прогнозами, вона поверне Україну до найсуворішого карантину.
"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - цитує видання слова Кузіна.
Він додав, що потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати до цього часу. Кузін порадив фокусувати зусилля на тому, щоб вакцинуватися і восени мати свій імунітет.
- Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва 22 липня було виявлено шість випадків штаму COVID-19 "Дельта" у пацієнтів від 21 до 73 років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.99
Купівля 26.99Продаж 27.23
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.13
- Актуальне
- Важливе