У МОЗ на осінь прогнозують нову хвилю коронавірусу і посилення карантину

Про це повідомляє ТСН.



У виданні нагадали, що в Україні вже зареєстрований новий штам COVID-19 "Дельта", який викликав великі та швидкі спалахи на території вже майже ста держав.



Як зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, український уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі, яка за офіційними прогнозами, вона поверне Україну до найсуворішого карантину.



"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - цитує видання слова Кузіна.



Він додав, що потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати до цього часу. Кузін порадив фокусувати зусилля на тому, щоб вакцинуватися і восени мати свій імунітет.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва 22 липня було виявлено шість випадків штаму COVID-19 "Дельта" у пацієнтів від 21 до 73 років.