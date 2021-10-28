Київ на порозі "червоної" зони карантину: місцева комісія ТЕБ і НС збереться на засідання 29 жовтня

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У столиці третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі "червоної" зони. Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра (29 жовтня – ред.)", - повідомив він.

За останню добу захворіли 1451 людина, летальних випадків – 39. У лікарнях перебувають 3334 пацієнти, у тому числі 50 дітей, з підтвердженим діагнозом COVID-19; 452, у тому числі 27 дитини, – із підозрою на захворювання.

Він зауважив, що загалом у важкому стані 2411 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих. 59 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 2888 хворих.

"Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби. Тільки за минулу добу у столиці вакциновано 27 566 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено 2 166 837 щеплень", - заявив Поворозник.





Нагадаємо, у КМДА заявили, що найближчими днями (29-30 жовтня) столиця через високі показники захворюваності на коронавірус може перейти у "червону" зону карантину.

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