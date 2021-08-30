Київ накриє гроза: оголошено штормове попередження
У Києві до кінця доби, 30 серпня, очікуються дощ з грозою і сильний вітер
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У Києві оголосили штормове попередження.
Як зазначається, до кінця доби 30 серпня та вночі 31 серпня грози, значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
У КМДА рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Фахівці рекомендували, що під час сильного вітру треба:
- щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт;
- сховатися в найближчому будинку або природному укритті.
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