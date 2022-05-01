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"Київ не буде в безпеці, поки Росія не буде переможена", - посол Великої Британії в Україні

1 травня, 2022 неділя
12:35
Світ Мелінда Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна буде в небезпеці, якщо не перемогти Росію

Про це Мелінда Сіммонс заявила у інтерв'ю The Guardian.

Попри своє повернення вона вважає, що Путін навряд чи відмовився від амбіцій захопити Київ.

"Я це не відкидаю, але я все ще тут. Я тут перебуваю із підвищеним рівнем захисту безпеки та пам’ятаю про потенційний ризик, але поки що мені комфортно працювати за таких обставин", - прокоментувала Сіммонс можливі атаки Росії на дипломатів, які перебувають в Україні.

Крім того, вона сказала, що, попри сильний опір України та невдачі Росії, війна навряд чи скоро закінчиться.

"Ви дивитеся на досить тривалу гру, звісно в цьому році, а можливо, і в наступному" - сказала Сіммонс і додала, що Київ не буде в безпеці, поки Росія не буде переможена.

  • Нагадаємо, 29 квітня посол повернулася до Києва. "Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві" - написала дипломатка.
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Великобританiя
Київ
Мелінда Сіммонс
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