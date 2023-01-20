Київ став лідером за кількістю перейменованих об'єктів, пов'язаних з Росією у 2022 році

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Організація Transparency International Ukraine в межах програми "Прозорі міста" дослідила процес дерусифікації та декомунізації в Україні. За результатами дослідження Київ став лідером серед українських міст за кількістю перейменованих топонімів за останній рік", – пише пресслужба.

У Києві вже дерусифікували 237 міських об’єктів. Протягом 2022 року депутати з експертною групою та громадськістю працювали над перейменуванням вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ, назви яких пов’язані з Росією.

"Ми відмовились від російських назв столичної топоніміки. Натомість вшановуємо та увіковічуємо події української історії та наших героїв. У результаті на карті міста з’явились вулиці, провулки, бульвари, проспекти та площі, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу", – наголосив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Невдовзі у Києві перейменують станції метро та понад 30 міським об’єктам будуть повернені історичні назви.

Також у топ-5 потрапили міста Вінниця, Кривий Ріг, Кам'янське та Суми.

Бондаренко зазначив, що дерусифікація та декомунізація сприяє зменшенню інформаційного та культурологічного впливу російського пропагандистського наративу на світогляд українців.

8 грудня 2022 року столична міськрада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з радянщиною та РФ, зокрема бульвар Дружби Народів.

Мешканці столиці підтримали перейменування двох станцій метро. "Дружби народів" тепер називатиметься "Звіринецька", а "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв".

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