Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Київ та Івано-Франківська область під'єднали до "Дії" всі центри надання адмінпослуг: що це дасть

Київ та Івано-Франківська область під'єднали до "Дії" всі центри надання адмінпослуг: що це дасть

29 вересня, 2021 середа
15:12
Економіка

Київ та Івано-Франківська область під'єднали до "Дії" всі центри надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Про це у Telegram повідомила пресслужба "Дії".

"Абсолютно в усіх центрах надання адмінпослуг Івано-Франківщини та Києва працює шеринг документів через Дію", - йдеться у повідомленні.

Так, у пресслужбі зазначили, що ЦНАПи у цих регіонах відтепер приймають ID-картку, закордонний паспорт, РНОКПП, свідоцтво про народження та довідку внутрішньо переміщеної особи.

У пресслужбі також додали, що з Дією інтегровані також ЦНАПи у Херсонській та Черкаській областях.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

онлайн послуги
Дія
ЦНАП
Читайте також:
заморозки
28 вересня, 2021 вiвторок
На Україну насуваються заморозки: яким областям готуватись
28 вересня, 2021 вiвторок
Усик заявив, що повезе чемпіонські пояси до окупованого Криму
COVID-сертификаты
27 вересня, 2021 понедiлок
У застосунку "Дія" не можна отримати внутрішній COVID-сертифікат без біометричного паспорта, - Мінцифри
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.48
    Купівля 26.48
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 30.82
    Продаж 31.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
29 вересня
16:53
Василь Кобін
Клуб УПЛ позбувся головного тренера
16:45
ВАКС
Вищий антикорсуд виправдав ексголову Державної зернової корпорації у справі про розтрату 88 млн грн: САП подає апеляцію
16:45
Наталка Діденко
Українцям слід очікувати заморозки та сильний вітер, - синоптик Наталка Діденко
16:23
"У випадку повного локдауну": поліція почне перевіряти COVID-сертифікати по QR-коду в "Дії"
16:22
Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Суркіс поскаржився, що через Луческу не може купити в "Динамо" нових футболістів
16:11
вакцина
Як діють різні типи вакцин від коронавірусу на організм: роз’яснення МОЗ
16:03
Ярослав Железняк
Железняк: Рада не розглядатиме наступного тижня "ресурсний" законопроєкт у другому читанні
15:55
призовники
Восени до армії планують призвати понад 13 тис. людей
15:49
електроенергія
Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
15:46
Продавали через чат-бот у месенджері: у Києві викрили схему підробки COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів
15:41
У Чернігові піднімуть ціну на проїзд у громадському транспорті до 8 грн
15:39
Дмитро Разумков
Разумков підписав закон про удосконалення доступу пацієнтів до інноваційних препаратів
15:32
Укрзалізниця
Мінекономіки оголосило конкурсний відбір нової наглядової ради Укрзалізниці
15:29
Оновлено
Динамо
"Баварія" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
15:24
ОАСК
Суд оштрафував голову ОАСК Вовка на 4,5 тис. грн
15:22
Ляшко прогнозує понад 10 тис. нових COVID-хворих щодня
15:14
ЄС
Країни ЄС оцінили безвіз із Україною, заявивши про "привід для занепокоєння", - "Радіо Свобода"
15:05
Путін
Путін вийшов з самоізоляції, - Пєсков
15:00
Ігор Потеря (ліворуч)
Українець нокаутував поляка в 1-му раунді в Лас-Вегасі та отримав контракт з UFC
14:55
Кабмін
Кабмін пропонує зробити сплату ЄСВ і єдиного податку щомісячною замість щоквартальної
14:44
Крим – це Україна
Кабмін затвердив план дій щодо стратегії деокупації Криму
14:34
вакцина
Уряд підтримав законопроєкт щодо прискорення реєстрації лікарських засобів для екстреного застосування
14:30
Китай представив супутник для дослідження Сонця, його планують запустити уже цьогоріч
14:20
Олександр Усик
Український рефері бою Усик - Джошуа розповів, коли у поєдинку стався переломний момент
14:14
Касету з інтерв'ю Леннона та невиданою піснею продали на аукціоні за $58 тис.
13:55
коронавірус
Уряд виділив ще 205 млн грн на COVID-доплати для медиків
13:50
Віктор Ляшко
МОЗ ініціює відсторонення керівників та анулювання ліцензій медзакладів за підробку COVID-документів
13:44
COVID-19
В Івано-Франківську лікарні з хворими на коронавірус заповнені на 70%, - мер
13:33
"Динамо" - "Бенфіка"
Змітає всіх зі шляху: Маркевич порадив "Динамо", як врятуватися від "Баварії у ЛЧ
13:20
Russia Today
YouTube заблокував два канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус
13:16
Адріан Прокіп
"Транзит газу з Росії через Україну після 2024-го − це предмет політичних торгів", − експерт з питань енергетики Андріан Прокіп
13:16
Денис Шмигаль
Камбін додатково спрямує майже 400 млн грн на забезпечення лікарень киснем
13:04
Наріман Алієв
Режисер фільму "Додому" Алієв почав працювати над стрічкою про депортацію кримських татар
12:58
Намагалися продати чверть мільйона "доларів": СБУ викрила канал збуту фальшивої валюти
12:55
Манор Соломон (праворуч) проти "Інтера"
Україна наблизилася до Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
12:38
СБУ оголосила підозру агенту ФСБ, який причетний до вбивства українського спецпризначенця
12:22
Ліонель Мессі (в центрі) проти "Манчестер Сіті"
Мессі відреагував на дебютний гол за ПСЖ у Лізі чемпіонів
12:15
У Києві на АЗС пасажир таксі вбив чоловіка, який чіплявся до працівника
12:12
Мінагро анонсувало запуск в Україні електронних земельних аукціонів
12:11
Швеція
У Швеції скасували більшість карантинних обмежень
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV