Київ та Івано-Франківська область під'єднали до "Дії" всі центри надання адмінпослуг: що це дасть
Київ та Івано-Франківська область під'єднали до "Дії" всі центри надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Про це у Telegram повідомила пресслужба "Дії".
"Абсолютно в усіх центрах надання адмінпослуг Івано-Франківщини та Києва працює шеринг документів через Дію", - йдеться у повідомленні.
Так, у пресслужбі зазначили, що ЦНАПи у цих регіонах відтепер приймають ID-картку, закордонний паспорт, РНОКПП, свідоцтво про народження та довідку внутрішньо переміщеної особи.
У пресслужбі також додали, що з Дією інтегровані також ЦНАПи у Херсонській та Черкаській областях.
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