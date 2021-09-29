Київ та Івано-Франківська область під'єднали до "Дії" всі центри надання адмінпослуг: що це дасть

Про це у Telegram повідомила пресслужба "Дії".



"Абсолютно в усіх центрах надання адмінпослуг Івано-Франківщини та Києва працює шеринг документів через Дію", - йдеться у повідомленні.



Так, у пресслужбі зазначили, що ЦНАПи у цих регіонах відтепер приймають ID-картку, закордонний паспорт, РНОКПП, свідоцтво про народження та довідку внутрішньо переміщеної особи.



У пресслужбі також додали, що з Дією інтегровані також ЦНАПи у Херсонській та Черкаській областях.

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