Київ відновить плату за проїзд у громадському транспорті
Мер столиці анонсував повернення плати за проїзд у громадському транспорті Києва, але не уточнив, відколи її планується повернути
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Інтерфакс-Україна.
"Ми вже переходимо на платний проїзд у громадському транспорті", – сказав він.
Кличко не уточнив, відколи планується повернути оплату проїзду, але попередив, що вона буде незмінною порівняно з довоєнним часом – 8 грн.
"Ми розуміємо, що у нас наразі велика кількість енергоносіїв, які нам необхідні, і електроенергія, і заробітна плата нашим комунальним підприємствам, працівникам, і можу чесно сказати: місто не потягне, тому що бюджет має наповнюватися", - відзначив мер.
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