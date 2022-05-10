Київ відновить плату за проїзд у громадському транспорті

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми вже переходимо на платний проїзд у громадському транспорті", – сказав він.

Кличко не уточнив, відколи планується повернути оплату проїзду, але попередив, що вона буде незмінною порівняно з довоєнним часом – 8 грн.

"Ми розуміємо, що у нас наразі велика кількість енергоносіїв, які нам необхідні, і електроенергія, і заробітна плата нашим комунальним підприємствам, працівникам, і можу чесно сказати: місто не потягне, тому що бюджет має наповнюватися", - відзначив мер.

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