Київ впроваджує авансовий платіж за опалення: як це працює
Київська влада анонсувала впровадження авансового літнього платежа за опалення
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає Еспресо.TV.
"Ми запроваджуємо рекомендований авансовий платіж, літній. Така система існувала раніше, коли платежі за опалення були розподілені рівномірно на весь рік. Сьогодні ми говоримо про те, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений у літній період", - сказав Пантелеєв.
Він зазначив, що це допоможе вчасно почати опалювальний період і зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів.
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