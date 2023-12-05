"Київавтодор" стверджує, що через блокування кордону з Польщею зірвав терміни ремонту Кільцевої дороги
Капітальний ремонт Кільцевої дороги Києва, що розпочався наприкінці вересня на ділянці від Жулянського шляхопроводу до повороту в м. Вишневе, затримується
Про це повідомляє міський портал Києва.
Рух транспорту обмежено на двох смугах ділянки Кільцевої дороги в кожному напрямку. Також закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та з вул. Миколи Трублаїні на Кільцеву (прим. - у сторону Одеської площі). Ремонт розпочався наприкінці вересня. Планувалось, що він триватиме до 1 грудня.
"Через несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею, що призвело до затримки постачання матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші, рух цією ділянкою планується відкрити наприкінці 2023 року", - інформує "Київавтодор".
У межах капітального ремонту дорожники влаштовують нову систему дощової каналізації. Це збільшить пропускну спроможність води під час опадів і не допустить підтоплення. Окрім того, уздовж усієї ділянки фахівці прокладають мережу зовнішнього освітлення з монтуванням опор із сучасними енергоощадними LED-світильниками.
Паралельно тривають роботи із влаштування щебеневої основи для подальшого асфальтування ділянки в три шари, що забезпечить зносостійкість і продовжить термін експлуатації покриття.
"Оновлення Кільцевої дороги – це важливий проєкт для столиці, що комплексно з’єднає три ділянки відремонтованої дороги та забезпечить безперебійний рух транзитного транспорту в об’їзд столиці", - пише міський портал.
- 1 грудня в Києві відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та пасажирських автобусів із лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом.
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