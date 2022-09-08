Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграмі.

"Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна - велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний - майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва", - наголосив він.

За словами мера, 8 вересня, крім Волгоградської, перейменували близько 40 вулиць, чиї назви пов'язані з РФ і СРСР. Віталій Кличко нагадав, що минулого засідання наприкінці серпня Київрада перейменуваоа 95 вулиць, площ і провулків у Києві.

Також Віталій Кличчко додав у телеграмі , що вулицю Московську в центрі столиці назвали на честь Князів Острозьких.

У бою під Ізюмом 9 червня загинув голова ГО "Захистимо Протасів яр" та розвідник 93 омбр "Холодний яр" - Роман Ратушний. З перших днів повномасштабної війни захисник боронив Київ, а потім брав участь у визволенні Тростянця. 5 липня йому мало виповнитися 25 років.

Батько Романа Тарас Ратушний прокоментував трагічну подію у фейсбуці.

18 червня на Майдані Незалежності попрощалися з загиблим у бою з російськими окупантами на Харківщині Романом Ратушним, головою громадської організації "Захистимо Протасів Яр".

4 липня голова Єврокомісії у своїй промові на конференції з відбудови України згадала загиблого на війні київського активіста Романа Ратушного.

Станом на 1 серпня петиція про надання звання Героя України активісту Роману Ратушному, який 9 червня загинув на Харківщині, набрала необхідні 25 тисяч підписів.

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