Про це йдеться у петиції, розміщеній на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Петиція про надання звання Героя України активісту Роману Ратушному, який 9 червня загинув на Харківщині, набрала необхідні 25 тис. підписів, тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Авторка петиції Анна Литовченко написала, що Ратушний зробив значний внесок у розбудову української демократичної держави.

" За свої 24 роки він зробив неоціненний внесок у розбудову української держави та демократії. Також своїм прикладом він надихнув багато молоді відстоювати свої права і боротися за свої свободи. Після початку повномасштабного наступу вступив до лав ЗСУ: воював під Києвом та на Ізюмському напрямку, звільняв населений пункт Тростянець", - йдеться у петиції.

Роман загинув 9 червня 2022 року під час бойового завдання на контрольованій ворогом території на Харківщині. Тіло Романа вдалося евакуювати лише через кілька днів.

Під Ізюмом загинув лідер ГО "Захистимо Протасів Яр", розвідник Холодноярської бригади Роман Ратушний.

На Майдані Незалежності, 18 червня, попрощалися з загиблим у бою з російськими окупантами на Харківщині Романом Ратушним.

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