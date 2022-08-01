Надати звання Героя України Роману Ратушному: відповідна петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів
Петиція про надання звання Героя України активісту Роману Ратушному, який 9 червня загинув на Харківщині, набрала необхідні 25 тисяч підписів
Про це йдеться у петиції, розміщеній на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
Петиція про надання звання Героя України активісту Роману Ратушному, який 9 червня загинув на Харківщині, набрала необхідні 25 тис. підписів, тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
Авторка петиції Анна Литовченко написала, що Ратушний зробив значний внесок у розбудову української демократичної держави.
" За свої 24 роки він зробив неоціненний внесок у розбудову української держави та демократії. Також своїм прикладом він надихнув багато молоді відстоювати свої права і боротися за свої свободи. Після початку повномасштабного наступу вступив до лав ЗСУ: воював під Києвом та на Ізюмському напрямку, звільняв населений пункт Тростянець", - йдеться у петиції.
Роман загинув 9 червня 2022 року під час бойового завдання на контрольованій ворогом території на Харківщині. Тіло Романа вдалося евакуювати лише через кілька днів.
- Під Ізюмом загинув лідер ГО "Захистимо Протасів Яр", розвідник Холодноярської бригади Роман Ратушний.
- На Майдані Незалежності, 18 червня, попрощалися з загиблим у бою з російськими окупантами на Харківщині Романом Ратушним.
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