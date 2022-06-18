Про це інформує кореспондент Еспресо.TV.

У Києві, на Майдані Незалежності провели в останню путь загиблого під Ізюмом лідера ГО "Захистимо Протасів Яр", розвідника Холодноярської бригади Романа Ратушного.

З Героєм прийшли попрощатися побратими, рідні хлопця, учасники громадської організації та небайдужі українці - їх було найбільше.

Романа Ратушного відспівували у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ.

У бою під Ізюмом 9 червня загинув голова ГО "Захистимо Протасів яр" та розвідник 93 омбр "Холодний яр" - Роман Ратушний. З перших днів повномасштабної війни хлопець захищав Київ, а потім брав участь у визволенні Тростянця. 5 липня йому мало виповнитися 25 років.

Батько Романа Тарас Ратушний прокоментував трагічну подію у фейсбуці.

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