На Майдані Незалежності попрощалися з загиблим під Ізюмом активістом Романом Ратушним
Сьогодні, 18 червня, на Майдані Незалежності попрощалися з загиблим у бою з російськими окупантами на Харківщині Романом Ратушним, головою громадської організації "Захистимо Протасів Яр"
Про це інформує кореспондент Еспресо.TV.
У Києві, на Майдані Незалежності провели в останню путь загиблого під Ізюмом лідера ГО "Захистимо Протасів Яр", розвідника Холодноярської бригади Романа Ратушного.
З Героєм прийшли попрощатися побратими, рідні хлопця, учасники громадської організації та небайдужі українці - їх було найбільше.
Романа Ратушного відспівували у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ.
- У бою під Ізюмом 9 червня загинув голова ГО "Захистимо Протасів яр" та розвідник 93 омбр "Холодний яр" - Роман Ратушний. З перших днів повномасштабної війни хлопець захищав Київ, а потім брав участь у визволенні Тростянця. 5 липня йому мало виповнитися 25 років.
- Батько Романа Тарас Ратушний прокоментував трагічну подію у фейсбуці.
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