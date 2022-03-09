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Київська лікарня швидкої допомоги отримала ліки та медзасоби від польських партнерів – Марина Порошенко

9 березня, 2022 середа
18:25
Суспільство Допомога

Марина Порошенко передала столичній лікарні швидкої допомоги ліки та медзасоби, які доправлені в Україну з Польщі. У лікарні надають допомогу пораненим бійцям ЗСУ та територіальної оборони

Про це передає преслсужба партії "ЄС".

"Продовжую роботу щодо надання допомоги медичним закладам столиці. Сьогодні передали частину гуманітарної допомоги, яка надійшла від наших польських партнерів Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich та Warszawski Uniwersytet Medyczny до Київської лікарні швидкої медичної допомоги. Тут вже лікують перших поранених воїнів ЗСУ та територіальної оборони Києва", – повідомила Марина Порошенко.

Серед препаратів – знеболюючі, противірусні, кровоспинні засоби та перев’язувальний матеріал.

"Дуже дякую нашим польським партнерам за цю важливу допомогу для українських пацієнтів та медиків. Разом переможемо!", – пише Марина Порошенко.

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Росія
ЄС
війна з Росією
Марина Порошенко
війна
Європейська солідарність
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