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Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо "троєщинських луків"

14 вересня, 2023 четвер
16:04
Новини

Київський еколого-культурний центр перевірить прокуратура

Про це пише ZN.UA.

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо "Київського еколого-культурного центру" за невиконання оформлення охоронних зобов’язань заказника "Троєщинські луки".

Як з’ясували правоохоронці, на території природо-заповідного фонду столиці, зокрема, на озері Верхнє Вигурівське, в межах природно-заповідного заказника "Троєщинські луки" в Деснянському районі Києва є порушення норм природоохоронного законодавства.

Три роки тому було оголошено про створення ландшафтного заказника місцевого значення "Троєщинські луки" орієнтовною площею 381,8 га.

Охорону об’єкту з оформленням охоронного зобов’язання доручили організації "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ).

Однак з’ясувалося, що "КЕКЦ" ініціював зміну меж заказника з метою виключення з охоронюваної території понад 4 гектарів землі для комерційних потреб. В результаті, замість 381,8 га заповідних територій, залишилося 377,6 га.

Також київська прокуратура звернула увагу на той факт, що частина територій ПЗФ "Троєщинські луки" через неналежну охорону та низку порушень з боку "КЕКЦ" захоплена комерційними організаціями.

Зокрема, там розміщено Автоцентр VOG, альтанки з мангалами та інші комерційні заклади невідомих осіб.

Тож правоохоронцями відкрито провадження за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України - службове підроблення.

Кримінал
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