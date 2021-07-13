Київська влада зобов'язала операторів прокату електросамокатів знизити їхню швидкість до 20 км/год
Київська влада зобов'язала операторів прокату електросамокатів знизити їхню швидкість до 20 км/год, а в окремих зонах - до 14 км/год
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За словами заступника голови КМДА, в рамках підписаного з операторами прокату самокатів меморандуму, закладено низку обмежень, які мать допомогти підвищити безпеку киян при пересуванні вулицями міста.
"Одним із основних було обмеження максимальної швидкості з 35 км/год до 20 км/год. Станом на 13 липня всі оператори цю вимогу виконали", - цитує пресслужба слова Усова.
Він додав, що повна імплементація всіх передбачених меморандумом обмежень триватиме близько місяця, оскільки на технологічне виконання деяких з них необхідно більше часу, а деякі навіть потребують зміни бізнес-моделі.
Так, окрім зміни граничної швидкості, вже чотири оператори з семи повноцінно ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год та зони повної заборони руху. Система виконує такі дії автоматично, опираючись на GPS-сигнал.
Крім того, додав Усов, оператори частково промаркували самокати номерними знаками. Номери наносяться з обох сторін труби керма у форматі "літера і 4 цифри". Кожен з операторів має свої унікальні серії: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.
"Окрім того, місто вже почало отримувати перші великі дані та теплові карти від операторів щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях і найпопулярніших місцях для старту-фінішу. В подальшому ці дані будуть використані для оптимізації маршрутів громадського транспорту", - зауважив Усов.
Він також закликав повідомляти на службову електронну пошту usov.kostiantyn@kmr.gov.ua про випадки перевищення дозволеної швидкості прокатними електросамокатами.
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