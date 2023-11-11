Київтеплоенерго розпочало роботи на теплоджерелі: у деяких районах буде відсутня гаряча вода та опалення

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

В міськадміністрації інформують, що роботи на теплоджерелі, яке забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів, триватимуть до 06:00 13 листопада, та попереджають, що на період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене.

Роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону, йдеться у повідомленні.

КМДА зауважила, що фахівці працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг.