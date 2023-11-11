Київтеплоенерго розпочало роботи на теплоджерелі: у деяких районах буде відсутня гаряча вода та опалення
Фахівці Київтеплоенерго розпочали технічні роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
В міськадміністрації інформують, що роботи на теплоджерелі, яке забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів, триватимуть до 06:00 13 листопада, та попереджають, що на період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене.
Роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону, йдеться у повідомленні.
КМДА зауважила, що фахівці працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг.
- Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повідомило про застосовання штрафу в розмірі 3% річних і нарахування інфляційних втрат до неплатників за теплову енергію, які тривалий час відмовляються сплачувати борг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе