Кількість хакерських атак за місяць війни зросла утричі, але більшість з них неуспішні, - Держспецзв'язку

Про це повідомило Держспецзв’язку в Телеграм.



"Загалом за місяць війни вже сталося майже втричі більше хакерських атак різного виду, ніж за аналогічний період минулого року: 198 проти 76. Проте більшість із них – безуспішні та майже не впливають на роботу критичної інформаційної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.



Найчастіше мова йде про фішингові розсилки, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, DDoS-атаки.



Хакери атакують передусім державні установи, фінансовий, оборонний сектор, операторів зв'язку, місцеві органи влади, логістичні компанії, медіа.



"Ми також бачимо численні спроби хакерів зламати ресурси, які збирають інформацію про військові злочини рф в Україні. Держспецзв'язку докладає зусиль для забезпечення їхнього кіберзахисту. Запевняємо, що користуватися ними безпечно", – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, Держспецзв’язку попередило про масову розсилку мейлів з програмою, яка викрадає паролі та файли.

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