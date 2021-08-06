Кількість отримувачів допомоги з безробіття за рік зменшилася на третину, - Мінекономіки

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



"Наразі кількість зареєстрованих безробітних становить 319 тис. осіб, з яких допомогу по безробіттю отримують 273 тис. осіб. Це на 36% менше відповідного показника минулого року, що свідчить про поступове зменшення кількості отримувачів допомоги по безробіттю, а також поступове пожвавлення економіки", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що станом початок серпня Державна служба зайнятості знайшла робоче місце для 318 тис. українців. З них 261 тис. - зареєстровані безробітні.



За даними Мінекономіки, найбільше громадян отримали роботу у сільському, лісовому та рибному господарстві - близько 34%, у переробній промисловості та сфері торгівлі - по 14% відповідно. З центрами зайнятості за цей період співпрацювало 103 роботодавці. Найбільше вакансій - 22% - пропонувалося у сфері сільського господарства.



Крім того, додали у пресслужбі, з цей період понад 50 тис. осіб пройшли професійне навчання, зокрема у центрах професійно-технічної освіти. Найчастіше слухачі обирали професії перукаря, майстра манікюру, продавця продовольчих товарів. Зазначається, що 92% випускниів профнавчання влаштувалися за набутою спеціалізацією.

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