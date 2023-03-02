Кількість поранених дітей від ударів РФ збільшилася до 929
За час повномасштабного вторгнення в Україні унаслідок дій російських загарбників загинула 461 дитина та понад 929 зазнали поранень
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 2 березня 2023 року більше ніж 1390 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 929 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 445, Харківщині - 272, Київщині - 123, Херсонщині - 90, та в Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.
Учора, 1 березня, внаслідок обстрілу рашистів села Чорнобаївка Херсонської області поранено однорічного хлопчика.
Також через вогонь російського війська у селі Клугино-Башкирівка Харківської області зазнав поранення 14-річний підліток.
Протягом року збройні сили Росії пошкодили 3126 закладів освіти, із них 438 повністю зруйновані.
- 1 березня росіяни обстріляли населений пункт Чугуїв, що на Харківщині, внаслідок чого постраждав хлопчик 13 років.
- Російські окупанти 1 березня обстріляли з артилерії Чорнобаївку Херсонської області, внаслідок чого було поранено однорічного хлопчика. Його забрала швидка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.44
Купівля 38.44Продаж 39.5
-
EUR
Купівля 40.35Продаж 41.47
- Актуальне
- Важливе