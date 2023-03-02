Кількість поранених дітей від ударів РФ збільшилася до 929

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 2 березня 2023 року більше ніж 1390 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 929 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 445, Харківщині - 272, Київщині - 123, Херсонщині - 90, та в Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Учора, 1 березня, внаслідок обстрілу рашистів села Чорнобаївка Херсонської області поранено однорічного хлопчика.

Також через вогонь російського війська у селі Клугино-Башкирівка Харківської області зазнав поранення 14-річний підліток.

Протягом року збройні сили Росії пошкодили 3126 закладів освіти, із них 438 повністю зруйновані.