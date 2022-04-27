Кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної війни зросла до 393
Понад 610 дітей постраждали через війну Росії в Україні, за добу зросла кількість поранених зросла на дві дитини
Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Телеграм з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
"Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося - 217. Зросла кількість поранених - понад 393", – йдеться у повідомленні.
Статистика неостаточна, оскільки встановити точну кількість жертв та постраждалих у месцях активних бойових дій та на окупованих територіях неможливо.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 129, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
За даними ювенальних прокурорів, щоденні бомбардування та обстріли пошкодили 1508 закладів освіти в різних українських містах і сілах, а 102 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, Росія минулої доби примусово вивезла з Маріуполя 474 людини, в тому числі 69 дітей.
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