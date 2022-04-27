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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної війни зросла до 393

Кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної війни зросла до 393

27 квітня, 2022 середа
08:45
війна з Росією діти війна

Понад 610 дітей постраждали через війну Росії в Україні, за добу зросла кількість поранених зросла на дві дитини

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Телеграм з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

"Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося - 217. Зросла кількість поранених - понад 393", – йдеться у повідомленні.

Статистика неостаточна, оскільки встановити точну кількість жертв та постраждалих у месцях активних бойових дій та на окупованих територіях неможливо.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 129, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

За даними ювенальних прокурорів, щоденні бомбардування та обстріли пошкодили 1508 закладів освіти в різних українських містах і сілах,  а 102 з них зруйновано повністю.


Нагадаємо, Росія минулої доби примусово вивезла з Маріуполя 474 людини, в тому числі 69 дітей.

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жертви
діти
поранені
Офіс генерального прокурора
Офіс генпрокурора
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