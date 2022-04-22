Кількість поранених унаслідок повномасштабного вторгнення РФ дітей зросла до 386, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"Більше ніж 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 квітня офіційне число жертв-дітей не змінилося - 208. Зросла кількість поранених - 386", - зазначили ювенальні прокурори.



Дані не остаточні, оскільки триває їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За інформацією ювенальних прокурорів, найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, Житомирській - 15.



У Бахмутському районі Донеччини 20 квітня внаслідок російського артилерійського обстрілу тяжке поранення отримав 16-річний підліток.



"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю", - додали в ОГПУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb