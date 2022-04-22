Кількість поранених унаслідок повномасштабного вторгнення РФ дітей зросла до 386, - ювенальні прокурори
Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 208 дітей, іще 386 постраждали. Окупанти пошкодили 1141 український заклад освіти, 99 із яких повністю знищили
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 квітня офіційне число жертв-дітей не змінилося - 208. Зросла кількість поранених - 386", - зазначили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, оскільки триває їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За інформацією ювенальних прокурорів, найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, Житомирській - 15.
У Бахмутському районі Донеччини 20 квітня внаслідок російського артилерійського обстрілу тяжке поранення отримав 16-річний підліток.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю", - додали в ОГПУ.
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