Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 27 січня 2023 року більше ніж 1376 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 917 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 441, Харківщині - 270, Київщині - 123, Херсонщині - 85, а також у Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 63.

Ці дані не остаточні, адже нині у деяких регіонах тривають бойові дії та немає інформації про дітей на тимчасово окупованих територіях.

Повідомляється, що наразі зниклими вважають 343 українські дитини, за останні два дні вдалося знайти загалом 9278 неповнолітніх.

Унаслідок бомбардувань рашистами пошкоджені 3126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.

25 січня повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні понад 916 дітей зазнали поранень унаслідок бойових дій Росії.