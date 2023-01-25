Понад 916 українських дітей зазнали поранень унаслідок повномасштабної агресії Росії, 459 - загинули

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначають, що загалом внаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні постраждало 1375 дітей. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 440, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.

Так 24 січня внаслідок ворожого обстрілу села Костянтинівка, що на Донеччині, пораненні отримали 8-річна та 16-річна дівчинки.

Ці дані не остаточні, оскільки в Україні все ще тривають бойові дії. У таких місцях, а також на тимчасово окупованих територіях тривають роботи з встановлення точних даних.

Також станом на 25 січня безвісти зниклими вважаються 346 дітей, ще 14 711 - депортовані. Усього знайшли 9234 дитини, з них додому повернули 126.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю", - ідеться в повідомленні.

Упродовж 24 січня щонайменше 10 мирних мешканців Донецької області зазнали поранень внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.