Кількість учасників Кримської платформи зросла до 33, - Кулеба
Станом на 6 серпня 33 учасники підтвердили участь у саміті Кримської платформи
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть", - написав він у соцмережі.
Кримська платформа - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
Нагадаємо, що перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова розповіла, як Росія намагається тиснути на країни щодо участі у "Кримській платформі".
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