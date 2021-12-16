Кількість ув'язнених журналістів у 2021 році сягнула рекордного рівня, - звіт

Про це йдеться у звіті організації "Репортери без кордонів" від 16 грудня, повідомляє Еспресо.TV.



Станом на 1 грудня щонайменше 488 працівників ЗМІ у всьому світі були ув’язнені через свою роботу, в тому числі 60 жінок.



Найбільш тривожною є ситуація у М'янмі, Китаї та Білорусі, де за ґратами перебувають 212 працівників медіа. Разом із В’єтнамом і Саудівською Аравією на ці п’ять країн припадають 59% усіх випадків арештів у світі. Зокрема, в Білорусі самопроголошений президент Олександр Лукашенко вживає найжорсткіших дій після сфальшованих виборів, у країні ув’язнено 32 журналісти.



Загалом у країні за межами ЄС було заарештовано близько 500 працівників ЗМІ, більшість із них тимчасово та були згодом звільнені.



Наразі 65 журналістів наразі вважаються викраденими - на 2 більше, ніж торік. Як і минулого року, майже всі випадки зосереджені на трьох країнах Близького Сходу: Сирії, Ємені та Іраку.



Водночас кількість загиблих в результаті професійної діяльності є 46 працівників ЗМІ - найнижчий показник з 2003 року. Зігдно зі звітом, це зниження пов’язано зі зменшенням інтенсивності конфліктів і воєн у Сирії, Іраку та Ємені.



У середньому за тиждень вбивають одного журналіста при виконанні ними їх роботи. За підрахунками організації, 65% працівників ЗМІ, убитих у 2021 році, були вбиті навмисно. Найнебезпечнішими країнами з цієї точки зору є Мексика, Афганістан, Індія та Ємен.



Нагадаємо, у 2020 році через свою професійну діяльність були вбиті 50 журналістів.

Довідка: організація "Репортери без кордонів" вперше опублікувала річну доповідь у 1995.