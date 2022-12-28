Кількість виданих в Україні російськомовних книжок зменшилася майже на 60% у порівнянні з 2021 роком
Кількість виданих цьогоріч в Україні російськомовних книжок зменшилася майже на 60% у порівнянні з минулим 2021 роком. При цьому їхні тиражі впали на 68,4%
Про це свідчать дані моніторингу медіа та книжкового ринку України, проведеного Держкомтелерадіо та опублікованого Детектором медіа.
У ньому йдеться, що станом на 15 грудня в Україні видали 7103 найменувань книжок і брошур загальним тиражем 6 мільйонів 172 тисячі примірників. З них – 5802 видань тиражем 5 мільйонів 523 тисячі примірників надруковано українською мовою, а 624 видання накладом 399 тисяч – російською.
Тож у порівнянні з 2021 роком кількість виданих цьогоріч книжок російською зменшилася на 59,3%, а тиражі впали на 68,4%.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більше не завозять книжки з території країни-агресорки. При цьому друкована продукція, законно ввезена в Україну до лютого, не заборонена до розповсюдження, тож у книгарні ще можна натрапити на російські книжки, випущені цьогоріч.
- На окупованих територіях росіяни палять українські книжки.
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