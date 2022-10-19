На окупованих територіях росіяни спалюють книжки з української літератури, - Генштаб ЗСУ
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники грабують музеї та спалюють українську літературу
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Росіяни продовжують знищувати культурну спадщину України на тимчасово окупованих територіях. Вони грабують музеї та спалюють українську літературу, підручники, надруковані українською мовою.
- 16 жовтня Мінкульт України повідомив, що РФ під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї й установи інших тимчасово окупованих територій України.
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