Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Росіяни продовжують знищувати культурну спадщину України на тимчасово окупованих територіях. Вони грабують музеї та спалюють українську літературу, підручники, надруковані українською мовою.

16 жовтня Мінкульт України повідомив, що РФ під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї й установи інших тимчасово окупованих територій України.

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