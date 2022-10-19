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На окупованих територіях росіяни спалюють книжки з української літератури, - Генштаб ЗСУ

19 жовтня, 2022 середа
09:20
Культура окупанти

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники грабують музеї та спалюють українську літературу

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Росіяни продовжують знищувати культурну спадщину України на тимчасово окупованих територіях. Вони грабують музеї та спалюють українську літературу, підручники, надруковані українською мовою.

  • 16 жовтня Мінкульт України повідомив, що РФ під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї й установи інших тимчасово окупованих територій України.

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