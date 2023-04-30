Кількість загиблих в Україні дітей внаслідок повномасштабного вторгнення зросла до 477

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Загалом унаслідок збройної агресії Росії постраждали 1432 дитини. Серед них понад 955 дітей дістали поранень.

Так найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 452. Також постраждали діти в таких областях: Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.

Утім ці цифри не є остаточними. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на звільнених та тимчасово окупованих територіях.

Упродовж 29 квітня також стало відомо про двох загиблих дітей в Умані на Черкащині. Вони загинули внаслідок руйнування під'їзду багатоповерхівки, в яку 28 квітня влучила російська ракета. Загалом унаслідок трагедії загинуло шестеро дітей.

Крім того, у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу поранення дістав 11-річний хлопчик. А 29 квітня внаслідок удару по населеному пункту Малотаранівка на Донеччині зазнала поранень 16-річна дівчинка.