Кількість загиблих в Україні дітей внаслідок повномасштабного вторгнення зросла до 477
Станом на 30 квітня внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло щонайменше 477 дітей
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Загалом унаслідок збройної агресії Росії постраждали 1432 дитини. Серед них понад 955 дітей дістали поранень.
Так найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 452. Також постраждали діти в таких областях: Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.
Утім ці цифри не є остаточними. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на звільнених та тимчасово окупованих територіях.
Упродовж 29 квітня також стало відомо про двох загиблих дітей в Умані на Черкащині. Вони загинули внаслідок руйнування під'їзду багатоповерхівки, в яку 28 квітня влучила російська ракета. Загалом унаслідок трагедії загинуло шестеро дітей.
Крім того, у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу поранення дістав 11-річний хлопчик. А 29 квітня внаслідок удару по населеному пункту Малотаранівка на Донеччині зазнала поранень 16-річна дівчинка.
- Станом на 29 квітня понад 1428 дітей постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, із них 475 загинуло, більш ніж 953 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе