Повномасштабна війна РФ проти України: 475 дітей загинуло, понад 953 отримали поранення
Станом на 29 квітня понад 1428 дітей постраждало внаслідок пономасштабного вторгнення РФ в Україну, із них 475 загинуло, більш ніж 953 отримали поранення
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 29 квітня 2023 року більше ніж 1428 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 475 дітей загинуло та понад 953 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні. Їх продовжують встановлювати в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.
28 квітня внаслідок російського ракетного удару по 9-поверхівці в Умані загинули дівчата 8 і 10 років, а також хлопчики віком 15 і 1,5 року.
29 квітня від ворожого обстрілу Семенівського району Чернігівщини поранення отримав 14-річний хлопчик.
- 28 квітня внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини, ще 18 отримали поранення.
- У ніч на 29 квітня росіяни 11 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину, поранили трьох людей і пошкодили шість будинків.
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