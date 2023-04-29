Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 29 квітня 2023 року більше ніж 1428 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 475 дітей загинуло та понад 953 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні. Їх продовжують встановлювати в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.

28 квітня внаслідок російського ракетного удару по 9-поверхівці в Умані загинули дівчата 8 і 10 років, а також хлопчики віком 15 і 1,5 року.

29 квітня від ворожого обстрілу Семенівського району Чернігівщини поранення отримав 14-річний хлопчик.