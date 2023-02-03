Кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла до чотирьох
З-під завалів зруйнованого ракетою РФ житлового будинку у м. Краматорськ Донецької області дістали тіло ще однієї жертви
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.
"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки", - йдеться у дописі.
Таким чином кількість жертв від російського удару зросла до 4 осіб.
- Нагадаємо, ввечері 1 лютого російські окупанти ракетним ударом зруйнували житловий будинок у Краматорську. Станом на ранок 2 лютого рятувальники дістали тіла 3 загиблих. Травмовано 18 мирних жителів, з них 8 ушпиталили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 42.75Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе