Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби – розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди.

Очільник ОВА повідомив що поки відомо про щонайменше двох загиблих і семеро поранених.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb