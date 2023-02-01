Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: щонайменше 2 загиблих і 7 поранених
Увечері у п’ятницю, 1 лютого, російські окупанти ракетним ударом зруйнували житловий будинок у Краматорську – є жертви та поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби – розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди.
Очільник ОВА повідомив що поки відомо про щонайменше двох загиблих і семеро поранених.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе