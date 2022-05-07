Кількість жертв серед військових від обстрілу росіян під час евакуації цивільних з Азовсталі зросла до трьох, - Азов

Про це командування полку "Азов" повідомило у коментарі УП.

"Вчора (6 травня - ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення", - йдеться в повідомленні.

Один боєць загинув від попадання в евакуаційну машину протитанковим ракетним комплексом. Двоє загинули від бомб, які скидали безпілотники.

Нагадаємо, 6 травня російські війська з протитанкового ракетного комплексу підбили авто для евакуації з заводу "Азовсталь" в Маріуполі під час режиму припинення вогню.