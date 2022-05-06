Росія обстріляла авто для евакуації з Азовсталі, один військовий загинув, є поранені, - "Азов"

Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram.

"Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу", - йдеться у повідомленні.

У полку зазначили, що в результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - заявили в Азові.

30 квітня окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.

3 травня російські окупанти вчергове почали штурм утримуваного українськими військовими заводу "Азовсталь".

Про початок третього етапу евакуації людей з території заводу "Азовсталь" повідомив 5 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш та його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти майже 500 людей.