Росія обстріляла авто для евакуації з Азовсталі, один військовий загинув, є поранені, - "Азов"
Російські війська з протитанкового ракетного комплексу підбили авто для евакуації з заводу "Азовсталь" в Маріуполі під час режиму припинення вогню
Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram.
"Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу", - йдеться у повідомленні.
У полку зазначили, що в результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.
"Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - заявили в Азові.
- 30 квітня окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
- 1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
- 3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.
- 3 травня російські окупанти вчергове почали штурм утримуваного українськими військовими заводу "Азовсталь".
- Про початок третього етапу евакуації людей з території заводу "Азовсталь" повідомив 5 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш та його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН.
- Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти майже 500 людей.
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