Про це пише Reuters із посиланням на виступ Кім Чен Ина.

Зазначається, що на тлі спалаху між Південною та Північною Кореями, лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і більшого ядерного арсеналу для протидії загрозам з боку США,

За даними Reuters, на засіданні панівної в Північній Кореї Робітничої партії Кім Чен Ин наголосив на необхідності забезпечити "переважну військову міць" для захисту свого суверенітету та безпеки.

Журналісти також посилаються на офіційне інформаційне агентство KCNA, так, повідомляється, що Кім пообіцяв розробити ще одну систему міжконтинентальних балістичних ракет, "головною місією яких є швидкий ядерний контрудар" у межах плану посилення ядерних сил країни.

"Ситуація, що склалася, вимагає подвоєних зусиль для значного зміцнення військової мускулатури... у відповідь на тривожні військові кроки США та інших ворожих сил", - мовиться в тексті KCNA.

Нагадаємо, Північна Корея регулярно випробовує зброю та запускає свої ракети у бік Східного моря.

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